Consumidor brasileiro está mais confiante De acordo com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em conjunto com o Ibope, o consumidor brasileiro está mais confiante neste final de ano, com crescimento do Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) de 7,2% no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa mostrou que 69% dos entrevistados afirmaram que estão satisfeitos com a vida e 90%, esperando que o ano de 2001 seja melhor. Dentre os consultados, 30% projetam um cenário muito bom e 60%, pelo menos bom. No entanto, os consumidores ainda temem o aumento da inflação. Dos dois mil entrevistados em novembro deste ano, 66% acreditam que a inflação vai aumentar nos próximos seis meses. Em novembro do ano passado, a pesquisa mostrava que este número era de 62%. Com relação ao desemprego, a pesquisa mostra otimismo para 2001. Dos entrevistados, 58% esperam que o desemprego aumente nos próximos seis meses - já contando dezembro - e 22% acreditam que pode diminuir. No mesmo período do ano passado, 69% dos consultados esperavam aumento do desemprego, contra 14% que aguardavam a diminuição.