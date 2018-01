Consumidor começa a receber ameaça de corte Os consumidores já começam a receber as contas de luz com ameaça de corte no fornecimento de energia. A Eletropaulo - que atende 4,8 milhões de clientes na capital e em outros 23 municípios -, a Elektro - que atende 1,6 milhão de clientes em 223 municípios no Estado de São Paulo e mais cinco no Mato Grosso do Sul - e a Bandeirante - que atende 2,2 milhões de clientes em 55 municípios do Estado de São Paulo - começaram a entregar hoje o primeiro lote de cartas, informando quem ultrapassou a meta para o racionamento nos meses de junho e julho. Eletropaulo e Elektro informam que os cortes começarão na próxima quarta-feira. A Bandeirante ainda não definiu datas. Já a Cerj e a Light, no Rio de Janeiro, suspenderam os cortes de luz devido à Resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) que reabre os prazos para os pedidos de revisão da meta de consumo. A Eletropaulo já definiu as regras para o corte, que podem atingir até 10 mil residências por dia. A empresa vai cortar primeiro os inadimplentes que ultrapassaram a meta. Depois serão cortados aqueles que ultrapassaram a meta em maior quantidade de quilowatts.