Consumidor continua comprando congelados Em tempos de racionamento de energia, as vendas de produtos congelados estão surpreendendo até mesmo os profissionais da indústria de alimentos. No caso da Perdigão, o volume vendido de industrializados e congelados subiu 20% no primeiro semestre. O comércio somente de congelados cresceu ainda mais, 23% no segundo trimestre. Na comparação do segundo trimestre para o primeiro trimestre, a variação é modesta, de 0,8%, mas surpreende pelo fato de ser positiva. O vice-presidente financeiro da Perdigão, Wang Wei Chang, afirmou que apesar do segundo trimestre contar somente com um mês de racionamento, a companhia não está sentindo queda no consumo desses produtos. Ele comentou que os primeiros 15 dias de junho foram preocupantes, pois houve uma queda expressiva nas vendas. Entretanto, o movimento não se sustentou, uma vez que foi provocado pela queima de estoques daquilo que estava nos freezers das famílias. Comportamento do consumidor Foi verificada uma mudança no hábito do consumidor quanto às compras nos supermercados: a freqüência aumentou e o ticket médio caiu, pois as aquisições são feitas visando um consumo mais imediato. De acordo com Chang algumas mudanças também podem ser verificadas no tipo de consumo. Ele citou, por exemplo, que a companhia ter notado uma queda na venda de lasanhas prontas, mas nenhuma alteração no caso das pizzas. O motivo provável, de acordo com o executivo, é o espaço que cada produto ocupa no congelador. Perspectivas para o setor Apesar das boas notícias, Chang disse que pode ser que as vendas cresçam mais lentamente nos próximos trimestre, mas descartou queda. A explicação para o desempenho, de acordo com o executivo, está na troca do uso do microondas pelo forno do fogão. Além disso, reforçou ele, é importante lembrar que ao longo do ano passado e começo deste ano a companhia realizou uma série de lançamentos nesse segmento (congelados), que elevou a variedade vendida e também o volume.