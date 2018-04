Consumidor crê na recuperação da economia

O consumidor paulistano já acredita na recuperação da economia brasileira e seu otimismo se equipara ao período anterior à recessão, aponta o Índice de Confiança do Consumidor de julho, divulgado ontem pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo. O indicador, que vem apresentando trajetória de alta desde o início do segundo trimestre do ano, atingiu neste mês 139,8 pontos, quatro a mais que em junho. O retorno da confiança do consumidor é atribuída pelos economistas da entidade a fatores como redução de juros, recuperação parcial do emprego e reativação do mercado de crédito.