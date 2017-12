Consumidor de baixa renda terá nova regra para pagar menos por energia Os consumidores de energia classificados como de baixa renda, que pagam uma tarifa mais barata, terão até o dia 29 de fevereiro para se adaptarem aos novos critérios definidos pelo governo. Paga tarifa de baixa renda quem gasta mensalmente até 80 quilowatts/hora (kW/h). A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira que publicará na segunda-feira resolução com novas regras para esse tipo de consumidor. Quando o consumo fica entre 80 kW/h e 220 kW/h por mês é necessário que a família comprove a condição de pobreza para continuar pagando uma tarifa mais barata. Atualmente, cerca de 17 milhões de residências são beneficiadas, pagando até 65% a menos que a tarifa convencional. Desse total, cerca de 12 milhões consomem até 80 kWh/mês. Pelas novas regras, incluem-se na categoria de baixa renda os inscritos ou aptos a se inscrever no Bolsa Família, programa do governo federal que exige renda familiar per capita inferior a R$ 100 por mês. Segundo a Aneel, os consumidores que estejam classificados como baixa renda pelos critérios antigos e que ainda não tenham realizado a inscrição no Bolsa Família terão um prazo para se cadastrarem. A Aneel informou que o titular da conta de luz que se considerar em condições de participar do programa deve enviar à distribuidora de energia uma declaração atestando que a renda média da família lhe possibilita receber o benefício da baixa renda. As concessionárias de energia deverão, a partir de 15 de janeiro, enviar o modelo da declaração aos consumidores, juntamente com as contas de luz. O consumidor terá 30 dias, a contar da data de vencimento da conta de luz, para assinar a declaração e devolvê-la, pelo correio, à distribuidora. Após o envio da declaração, o consumidor terá até 31 de julho de 2004 para comprovar à empresa sua inscrição no programa do governo federal sob o risco de perder o benefício. A Aneel orienta que aquelas pessoas que já provaram estar inscritas no cadastro único para programas sociais do governo federal não necessitam fornecer novamente a informação à distribuidora.