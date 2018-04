Consumidor de SP pretende gastar menos neste Natal O consumidor paulistano pretende gastar menos nas festas de fim de ano de 2008. De acordo com pesquisa divulgada hoje pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), 47% dos entrevistados afirmaram que reduzirão as compras de Natal em relação ao ano passado. Em 2007, apenas 25% declararam essa intenção. A opção por cortar gastos é reflexo da apreensão e cautela dos consumidores diante dos impactos da crise financeira internacional na economia do País, avalia o economista Guilherme Dietze. Ele destacou que o paulistano também está inseguro quanto à manutenção da renda, citando levantamento feito pela Fecomercio-SP em outubro, que mostrou que o reflexo da crise mais temido pelo consumidor é a perda do emprego. 13º salário O paulistano destinará o 13º salário ao pagamento de dívidas e à poupança. Ainda segundo a pesquisa, 38% dos entrevistados pretendem quitar débitos, e outros 38% querem poupar. Apenas 22% destinarão o valor às compras de Natal. No levantamento, a Fecomercio-SP ouviu 1,1 mil consumidores no município de São Paulo no dia 14 de novembro.