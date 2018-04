Consumidor deve desconfiar de crédito fácil Impulso é uma palavra que, decididamente, não pode fazer parte do vocabulário de alguém endividado. Quem precisa de um empréstimo pessoal deve sempre pesquisar diferentes opções entre os meios legais disponíveis. Vale lembrar que somente bancos, financeiras e cooperativas de crédito, devidamente autorizados pelo Banco Central, podem fornecer crédito. Para o vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira, o consumidor deve, em primeiro lugar, estar consciente de que o custo do dinheiro no País está alto. "Quando a pessoa precisa de dinheiro, ela deve esgotar todas as possibilidades antes de buscar o sistema financeiro, ou seja, pode vender um bem, pedir para um parente, tentar empréstimo na empresa onde trabalha." Se essas alternativas não derem resultado, ele recomenda que, somente então, o interessado procure um banco. "Eles oferecem taxas de juros menores do que as financeiras." Estas seriam a próxima opção. "Embora pratiquem taxas maiores, são legalmente constituídas." O alerta máximo é para que, em hipótese alguma, o consumidor endividado recorra ao empréstimo paralelo, prática conhecida como agiotagem. "Os agiotas cobram taxas que vão de 14% a 35% ao mês. Além da ilegalidade, há o risco de sofrer perseguição por parte dessas pessoas." Oliveira explica que as taxas cobradas pelas instituições financeiras são determinadas pela média do mercado. Segundo ele, um empréstimo bancário está, atualmente, com a taxa de juros em torno de 5,11% ao mês. As financeiras cobram, em média, 11,63% ao mês, podendo chegar a 19%. Os juros cobrados no cheque especial dos bancos está em 9,87% ao mês e os do cartão de crédito chegam, em média, a 10,47%. Justiça pode ser opção Segundo Maria Inês Dolci, responsável pelo departamento jurídico da Pro Teste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, de acordo com a Constituição, os juros cobrados não poderiam ultrapassar 12% ao ano. "Quem estiver pagando valor superior terá como pleitear na Justiça o dinheiro pago ilegalmente." Uma dica que ela dá é para que o tomador de empréstimo não se intimide se perceber que caiu em um golpe. "Ele deve tentar gravar conversas, chamar testemunhas, para depois processar por estelionato." Para Maria Inês, um dos principais problemas é que o consumidor se deixa atrair pela possibilidade de dinheiro fácil. No entanto, o consumidor precisa calcular os custos de um processo antes de recorrer à Justiça para evitar um gasto maior. Vale lembrar que nas ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 8 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 4 mil), a presença do advogado está dispensada. Acima desses valores, o processo é encaminhado à Justiça comum. Desconfiar quando há muitas facilidades É preciso também estar atento às empresas de factoring. Elas não estão reguladas pelo BC e sua função não é a de fazer empréstimos ou descontar cheques, por exemplo, conforme explica o advogado especializado em direito econômico Milton Zlotnik, do Zlotnik Advogados Associados. "Porém, muitas estão disfarçadas de factoring, mas atuam como agiotas." Ele orienta o consumidor a desconfiar das empresas que oferecem facilidades excessivas. "É preciso sempre analisar a taxa de juros. A empresa que se dedica a fornecer crédito sempre negocia, porque se não fizer o empréstimo estará perdendo dinheiro." Alexandre Costa Oliveira, técnico da área de assuntos financeiros do Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual ?, diz que, além de pesquisar os juros, é preciso verificar as condições de pagamento e prestar atenção ao contrato. "Todo contrato financeiro paga imposto. Se a cobrança não estiver ocorrendo, isso é sonegação e também é crime." É importante analisar ainda se as parcelas do empréstimo correspondem ao orçamento do endividado. Outra recomendação que o técnico do Procon faz é optar por prazos mais curtos. "Prazo longo pode ser um fator futuro para a inadimplência." Para orientar os consumidores, o Procon lançou um informativo sobre crédito fácil, disponível nos postos de atendimento. Veja alguns cuidados básicos antes de contratar: - pesquisar, pois existem no mercado muitas empresas concedendo linhas de crédito pessoal; - desconfiar das instituições que oferecem muitas facilidades; - analisar se as vantagens oferecidas atendem às necessidades no momento; - informar-se previamente se as taxas de juros cobradas não elevam demasiadamente o valor de seu empréstimo; - certificar-se de que as parcelas não comprometem seu orçamento dificultando o pagamento de outras despesas; - guardar todo o material publicitário, que deve fazer parte do contrato e, por isso, as informações ali contidas precisam ser cumpridas; - não emprestar o nome a terceiros a fim de evitar surpresas; - não fazer empréstimo apenas por meio de contato telefônico; - nunca depositar valores em contas bancárias de pessoas desconhecidas. Antes de contratar um empréstimo, também convém consultar o BC pelo telefone 0800-992345 ou pelo site (www.bcb.gov.br), para saber se a empresa tem autorização para atuar. Também é possível verificar as reclamações contra as empresas no cadastro do Procon-SP pelo telefone (0--11) 3824-0446.