Consumidor deve evitar empréstimos Juros é a palavra-chave para quem pretende financiar uma compra ou pedir um empréstimo. O consumidor deve fazer uma boa pesquisa entre as diversas opções de planos de financiamento e empréstimos, para não perder dinheiro com juros muito altos. Na hora de realizar uma compra, o consumidor deve preferir sempre o pagamento à vista. Comprar a prazo somente é bom negócio quando o juro cobrado é menor do que o consumidor pode obter em alguma aplicação financeira. Ou quando, para comprar à vista, o consumidor é obrigado a mexer em aplicação financeira e perder rendimento maior. Em regra geral, os juros do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) são muito altos. Uma opção é tomar dinheiro em linhas mais baratas, especialmente o empréstimo pessoal. O consumidor deve fazer pesquisa de taxas de juros. E lembrar que um financiamento mal planejado pode virar uma dívida grande, por conta dos juros e multas, em caso de atraso, além de deixar o consumidor com o nome sujo no mercado. E veja nos links abaixo mais dicas sobre serviços de crédito e as taxas de juros cobradas nos empréstimos.