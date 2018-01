Consumidor deve exigir nota fiscal Principal arma na hora das compras, a nota fiscal é um documento importante e imprescindível para a defesa dos direitos do consumidor. Usada como comprovante de compra e certificado de garantia dos produtos adquiridos, a nota fiscal também é fundamental para evitar a evasão de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O consumidor não deve ficar encabulado em pedir a nota, pois os estabelecimentos também exigem sua apresentação para trocar produtos, no caso de mercadoria com defeito ou quando o cliente não tenha gostado da compra no momento posterior. Na nota fiscal devem constar todos os dados da empresa, incluindo a razão social, o endereço e o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), além da discriminação do produto adquirido. Se for o caso, data de entrega e prazo de montagem do mesmo. Quem desejar pagar com cheque pré-datado deve fazer constar na nota fiscal a forma de pagamento, o número do cheque, o valor e a data acertada para depósito. Veja nos links abaixo mais dicas sobre a importância de pedir nota fiscal e cuidados a ter nas compras.