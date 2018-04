Consumidor deve gastar R$ 51 com presente de Dia das Mães A maioria dos consumidores brasileiros pretende gastar, em média, R$ 51 no presente de Dias das Mães este ano. Esse valor é maior do que o preço médio de presente para outras datas importantes, como Dia dos Pais (R$ 50,3); Dia das Crianças (R$ 36,6); e Natal (R$ 42,1). É o que mostra levantamento especial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com base nas respostas da Sondagem Conjuntural das Expectativas do Consumidor de abril, usada para cálculo do Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do mês, feita em mais de 2.000 domicílios, entre os dias 2 a 20 de abril. De acordo com a fundação, do total de consumidores pesquisados, 10,1% disseram que vão gastar mais com o presente de Dia das Mães deste ano, em relação ao presente relacionado à data em mesmo período de 2006. Ainda segundo o levantamento, 59,4% pretendem gastar o mesmo valor do presente do ano passado; e 30,6% revelam que vão gastar menos, em 2007, do que no passado. Entre os presentes mais procurados, roupas e acessórios ocupam a primeira posição (47,3% dos entrevistados); seguidos por eletrodomésticos e eletrônicos (14,5%) e produtos de perfumaria e cosméticos (7,4%).