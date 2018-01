Consumidor deve mudar hábitos para driblar inflação A inflação em alta vai acompanhar os consumidores em 2003. É possível que, com o dólar em um patamar mais baixo, o preço de insumos e produtos importados comece a recuar, o que reduziria a pressão de alta sobre a inflação. Contudo, a confirmação dessa expectativa vai depender da condução da política econômica do próximo governo e, de qualquer forma, levaria um certo tempo. Isso significa, portanto, que a preocupação com a alta dos preços permanecerá no próximo ano, pelo menos nos primeiros meses. Especialistas em consumo destacam que a inflação já começa a pesar no bolso dos consumidores. Exemplo disso é a sucessão de recordes de alta do preço da cesta básica em São Paulo. De acordo com a pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) ?, o preço médio da cesta básica do paulistano atingiu, no dia 17 de dezembro, o valor de R$ 206,73 ? recorde desde da implantação do Plano Real. No ano, o valor da cesta básica acumula uma alta de 30,22%. Desde a implantação do Plano Real, 93,62%. Dicas para ?conviver? com inflação Para tentar minimizar os efeitos da inflação sobre o orçamento doméstico, analistas destacam que uma das atitudes fundamentais é a pesquisa de preços. ?Existem lojas e fornecedores que estão evitando remarcar seus preços. Com a pesquisa, o consumidor conseguirá identificar estes locais e, assim, aproveitar os melhores preços? explica a diretora de pesquisas e estudos do Procon-SP, Vera Marta Junqueira. Ela ressalta que a pesquisa deve ser vista como uma arma de defesa dos consumidores contra os preços altos. Para controlar melhor seu dinheiro em tempos de alta de preços, o consumidor deve desenvolver o hábito de anotar e controlar todos seus gastos. A recomendação é do analista financeiro Mauro Halfeld. Segundo ele, com esse controle, fica mais fácil cortar os gastos com supérfluos, determinar os limites para todos os tipos de gastos e verificar se os recursos estão sendo usados da forma mais racional. A diretora do Procon-SP também destaca a necessidade de elaborar um orçamento doméstico detalhado como melhor forma de evitar gastos desnecessários e enfrentar tempos de elevação da inflação. "Em épocas de aperto no orçamento, o consumidor deve estudar maneiras de enxugar os gastos e até mudar seus hábitos de consumo para economizar", alerta. A coordenadora do Índice do Custo de Vida (ICV) do Dieese, Cornélia Nogueira Porto, concorda com a recomendação. Segundo ela, esse não é o momento para manter-se fiel às marcas usadas habitualmente. ?Com a inflação em alta, o consumidor deve habituar-se a testar novas marcas que ofereçam preços mais em conta. Além disso, sempre vale a pena pechinchar antes de comprar?, afirma.