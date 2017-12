Consumidor deve planejar emissão de pré-datado Antes de emitir um cheque pré-datado o consumidor precisas planejar suas despesas e seu orçamento mensal para evitar a devolução de cheques e, consequentemente, a inadimplência. O assessor econômico da Centralização de Serviços dos Bancos (Serasa), Carlos Henrique de Almeida, destaca que o consumidor brasileiro é bom pagador, mas não tem disciplina e organização para entrar em crediários e emitir cheques pré-datados em prazos extensos. Carlos Henrique ressalta que o cheque pré-datado é uma tentação ao consumidor, pois é uma forma de pagamento a prazo e sem burocracia. "O pré-datado se torna atraente pela facilidade da operação no momento da compra. O cliente compra o produto e alonga o prazo do pagamento", explica. Veja abaixo algumas dicas do Serasa para o consumidor evitar problemas com cheque pré-datados: - O consumidor precisa ter um controle apurado e cauteloso com a emissão das folhas de cheque. Todo cheque emitido deve ser controlado no canhoto do talão e através dos extratos bancários. - Nas compras parceladas, o consumidor precisa ter controle sobre as datas de compensação do cheque para evitar problema. "Nas compras parceladas ocorrem vários casos de cheques devolvidos porque os consumidores se esquecem de seus compromissos", alerta o assessor econômico da Serasa. - É preciso planejar cuidadosamente seu orçamento mensal antes de emitir um cheque pré-datado. O consumidor deve fazer suas contas levando em consideração as despesas fixas (água, luz, telefone e gás) e as despesas eventuais como custos com médico, problemas no veículo, despesas com filhos, desemprego de um membro da família, por exemplo.