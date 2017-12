Consumidor deve saber do apagão 72 horas antes Os consumidores deverão ser avisados com uma antecedência mínima de 72 horas sobre os horários de desligamento de energia, segundo o Plano B do governo. No caso de agravamento do quadro energético, o plano traça estratégias que prevêem a redução do consumo de energia elétrica por meio de feriados e apagões. Segundo o coordenador do Plano de Corte de Cargas do governo, Celso Cerchiari, caso os desligamentos sejam feitos, deverá ser estabelecido um rodízio semanal de horários, visando evitar que os desligamentos de energia ocorram sempre em um mesmo período para os mesmos consumidores. O aviso aos consumidores deverá ser feito por meio de publicações na imprensa ou outro meio de comunicação de massa. Os consumidores considerados prioritários deverão ser avisados dos cortes por meio de documento escrito e personalizado. Caberá às concessionárias classificar seus consumidores em grupos de cortes de carga para que eles possam facilmente identificar o grupo a que pertencem e quando será feito o corte. O plano prevê ainda que os órgãos de segurança pública, defesa civil e engenharia de trânsito deverão receber avisos individualizados com detalhamento das áreas atingidas pelos desligamentos e respectivos horários, também com uma antecedência mínima de 72 horas.