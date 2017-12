Consumidor encontra juros menores O primeiro setor a alterar tabelas de juros, em função da queda da Selic, é o de veículos. O Banco Fiat baixou ontem de 1,99% para 1,95% ao mês o juro para financiamentos em até 36 meses. É a menor taxa fixa cobrada nos últimos dez anos, segundo cálculos do diretor-comercial da instituição, Marcos Moreira. Também o Banco Zogbi reduziu as taxas dos financiamentos de veículos novos e usados, de 2,55% para 2,35% ao mês para os financiamentos com 30% de entrada e prazo de 36 meses. Moreira afirmou que a redução leva em conta a possibilidade de corte no custo do dinheiro nos prazos mais longos, que ainda está em 18,5% a 19,5% ao ano. A expectativa é de que as vendas pelo crediário - CDC, leasing e consórcio - voltem a responder por 70% dos negócios, índice igual ao de 1997, ano recorde de vendas do setor automobilístico. Redução nas lojas de varejo e bancos é mais lenta Algumas grandes redes de varejo que fizeram o último corte na taxa no dia 1º de julho, como o Ponto Frio e Lojas Americanas, além da financeira Fininvest, ainda não vão mexer nos juros. O Pão de Açúcar está com taxas promocionais de 1,99% a 2,99% ao mês para vários produtos e deve ampliar a lista conforme a taxa de captação for caindo no mercado. Grandes bancos de varejo ainda não modificaram os juros para produtos como cheque especial ou crédito direto ao consumidor. Apenas o ABN Amro Real deve diminuir, ainda esta semana, algumas taxas. Bradesco, Itaú e Banco do Brasil não têm previsão para um novo corte. Por enquanto, apenas as grandes empresas foram beneficiadas De acordo com o diretor de Tesouraria do Banco Alfa, Ivan Dumont a vantagem dessas empresas é que tomam recursos indexados ao CDI. Como a taxa é diária, uma redução impacta quase imediatamente os custos das negociações. Dumont lembra que, apesar da tentativa de elevar o crédito dando mais liquidez aos bancos com a queda do compulsório da Selic, é preciso que o governo reduza os impostos sobre as operações financeiras, como IOF, PIS e Cofins.