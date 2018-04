Consumidor está mais disposto a comprar, diz comércio de SP O Índice de Intenções do Consumidor (IIC), pesquisado pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) na região metropolitana, registrou um pequeno aumento em abril. A Fecomercio trabalha com uma escala de zero a 200 para medir o índice. Em março, ele estava em 98,25. Subiu para 98,81 em abril. O fato de estar abaixo de 100 ainda demonstra uma cautela do paulistano em ir às compras e assumir dívidas, mas o índice vem crescendo desde novembro, quando a Fecomercio registrou um IIC de 86,54. O desemprego em alta é a preocupação de 26,29% dos entrevistados neste mês. Em março, esse fator era preocupante para 23%. Mas a percepção de uma crise política mostra ser o principal inibidor do consumo, mostra a pesquisa da Fecomercio. Para 35,84% dos entrevistados, esse é um fator que desestimula a compra. Os problemas no exterior também reduzem a intenção de compra. Cerca de 13% dos entrevistados apontaram o ambiente internacional negativo como razão de desânimo. Em março, esse fator era apontado com preocupação por 9,74% dos paulistanos. Um dado interessante é a diferença de resultados entre homens e mulheres. A pesquisa mostra que a intenção de compra é sempre maior entre o público feminino. Em abril, por exemplo, o IIC feminino foi de 101,24 e o masculino, de 96,48.