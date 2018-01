Consumidor está mais otimista em SP O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), calculado pela Fundação Getúlio Vargas e pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), registrou aumento de 2,2% em agosto na região metropolitana de São Paulo. Em julho, a alta havia sido de 0,9%. O índice passou de 118,7 pontos para 121,3 pontos - em uma escala até 200, que indica pessimismo abaixo de 100 e otimismo acima desse patamar. A pesquisa foi realizada no período de 16 de julho a 6 de agosto. A elevação do ICC neste mês foi causada pela melhoria das expectativas do consumidor quanto ao futuro, com alta de 4,9% na comparação com julho, alcançando 138,9 pontos. A alta do índice de confiança do consumidor em agosto só não foi maior em razão da queda de 3,4% na avaliação do consumidor em relação ao presente. Este índice registrou 94,8 pontos, o que representa pessimismo, o mesmo manifestado em junho e julho.