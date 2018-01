Consumidor está mais retraído, apura pesquisa da FGV A Sondagem de Expectativas do Consumidor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que, de 1440 famílias entrevistadas, 53,7% esperam gastar menos com bens de alto valor nos próximos seis meses. Em fevereiro, esta parcela era de 51,3% - a FGV não define o que é bem de alto valor na pesquisa. Já a parcela dos que disseram esperar gastar o mesmo que nos seis meses anteriores caiu de 36,8% em fevereiro para 34,7% em março. A dos que declararam expectativa de gastar mais passou de 11,9% para 11,6%. Para o coordenador do Núcleo de Pesquisas e Análises Econômicas da Fundação, Aloísio Campelo Júnior, essa queda nas intenções de compra resulta da combinação de três fatores: a compra de bens de alto valor que já foi feita, a percepção de que os aumentos de juros desde setembro influem para a desaceleração da economia e a avaliação de que o mercado de trabalho vai piorar. Este último motivo, aparece em outro quesito da Sondagem. De fevereiro para março, aumentou de 47,3% para 49,4% a parcela dos entrevistados que declarou que conseguir trabalho nos próximos seis meses será mais difícil do que em março. Os que disseram que seria mais fácil diminuíram de 10,3% para 9,2% e os que responderam que seria igual também caíram - de 42,4% para 41,5%. A pesquisa da FGV detectou ainda uma piora na situação financeira das famílias pesquisadas. A parcela das famílias pesquisadas que declarou estar poupando caiu de 15,2% em março para 14,4% em fevereiro. As que estão equilibradas subiram de participação de 58,5% para 59,2% e as que estão se endividando ficaram praticamente estáveis - aumentaram de 26,3% para 26,5% no período. Maioria ainda espera situação melhor De acordo com o economista da FGV, Aloísio Campelo Júnior, a piora de fevereiro para março é clara e ocorre em todos os quatro quesitos para esse prazo: intenções de compra de bens de alto valor, expectativas em relação ao mercado de trabalho, situação econômica futura do País e da família. Ele destaca, contudo, que, com exceção da questão relacionada a bens de alto valor, a soma dos que responderam esperar situações melhores ou iguais é superior a 50%.