Consumidor está pagando mais caro por produtos de verão Produtos mais consumidos no verão, como cerveja e sorvete, estão com os preços em aceleração no varejo. É o que mostra a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que anunciou hoje o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro. Exemplo disso é a cerveja vendida no supermercado. Em dezembro, a alta do produto foi de 1,22%. Neste mês, preço do produto acumulou alta de 1,97%. No mesmo período, o preço do chope e cerveja em bares e restaurantes passou de elevação de 0,44% para uma alta de 0,86%. O preço do sorvete vendido para ser consumido em pontos de venda acompanhou este movimento. No último mês do ano passado, a alta foi de 0,11%. No mês passado, os preços subiram 0,41%. O preço do sorvete a ser consumido dentro de casa está em queda, mas muito menos intensa: de -0,37% para -0,19%, de dezembro para janeiro. No caso específico do sorvete, o coordenador de Análises Econômicas da FGV, Salomão Quadros, considerou que essa movimentação de alta deve ser reflexo da alta na procura por esse produto durante o verão em janeiro. Ele descartou a possibilidade de que seja algum repasse de alta no atacado.