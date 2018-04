Consumidor está retraído em ir às compras O consumidor continua cauteloso com relação à possibilidade de compras no curto prazo. Cerca de 78% dos habitantes da cidade de São Paulo não pretendem ir às compras, pelo menos até outubro. A conclusão é de uma pesquisa realizada trimestralmente com 400 pessoas pelo Programa de Administração de Varejo (Provar) da Fundação Instituto de Administração (FIA), entidade conveniada à FEA-USP. O porcentual representa uma redução de intenção de compra de oito pontos no período de agosto a outubro em relação ao trimestre anterior (maio a julho). Naquele período, 70% das pessoas não tinham intenção de consumir. Nos meses de fevereiro a abril, o índice foi de 85%. A expectativa de consumo neste ano vem registrando os menores patamares desde quando começou a ser pesquisada pelo Provar, no final de 1999. Até outubro do ano passado, o índice manteve-se relativamente estabilizado na faixa de 40% a 50%. Ou seja, em média, metade das pessoas entrevistadas não tinha o objetivo de fazer compras. Neste ano, o índice ainda não ficou abaixo de 70%. "Há uma tendência declinante de compra", explicou o professor Cláudio Felisoni, coordenador geral do Provar. De acordo com ele, a pesquisa reflete o cenário econômico brasileiro, influenciado pela oscilação do câmbio, as altas taxas de juros e o desemprego. "Em um ano desestimulante para o consumo como tem sido 2002, é possível que se crie uma demanda reprimida para o final do ano", avaliou. O efeito sobre o consumo, no entanto, vai depender da situação macroeconômica, segundo ele. Entre os que pretendem ir às compras - apenas 22% dos entrevistados -, a maior parte (6,2%) quer adquirir produtos eletroeletrônicos, revela ainda a pesquisa. Em segundo lugar estão aqueles que objetivam comprar itens da linha branca (5,5%) e depois os q ue pensam em comprar móveis (3,7%). Na seqüência, outros produtos visados são: materiais de construção (2,7%); informática (1,7%); foto-ótica (0,7%); automóveis (0,7%) e artigos de cama, mesa e banho (0,5%). Felisoni explicou que a pesquisa contempla apenas os bens duráveis, que são produtos cuja compra é programada e que melhor servem para medir o ânimo dos consumidores.