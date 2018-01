Consumidor está satisfeito com distribuidoras de energia

A Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee) divulgou nesta quarta-feira, 13, o resultado de sua pesquisa anual de satisfação do consumidor de energia elétrica. Este ano, 76,3% dos entrevistados disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados pelas concessionárias do setor. O valor é inferior aos 80,3% verificados no ano passado, mas a entidade alega que, devido à margem de erro de 1,3 ponto porcentual, é possível concluir que o nível de satisfação dos consumidores ficou estável. "Os resultados das nove pesquisas realizadas até hoje, considerando a margem de erro de 1,3 ponto porcentual para mais ou para menos, permitem afirmar, com segurança, que a satisfação dos consumidores aumentou, de maneira sustentada, ao longo do período de 1999 a 2007, mantendo-se estável, no patamar de 77%, nas três últimas pesquisas", avalia a Abradee, em nota oficial. A pesquisa é realizada pelo instituto Vox Populi, que entrevistou durante o mês de março 27,5 mil consumidores residenciais de energia em 853 municípios brasileiros. Segundo a entidade, a melhora na percepção dos clientes em relação às distribuidoras é reflexo dos investimentos e melhorias de gestão realizados nos últimos anos. O levantamento aponta ainda que os consumidores da região Sul têm o mais alto nível de satisfação. No Sudeste houve um aumento de 2,1 pontos porcentuais em relação ao ano passado, com 78,8% dos entrevistados este ano declarando-se satisfeitos ou muito satisfeitos. Já nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, houve queda, informou a Abradee.