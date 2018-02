Consumidor evita endividar-se mais Pesquisa recente do Banco Central mostrou que o endividamento das famílias, de 43,7% em junho, caiu 0,9 ponto porcentual, em relação a dezembro passado, e 2,2 pontos, em relação a junho de 2015, e chegou ao menor patamar desde dezembro de 2012. Não se trata do único levantamento sobre a situação financeira do consumidor – outros apontam para um quadro pior –, mas reforça o sinal de que famílias evitam contrair novas dívidas até que melhorem as perspectivas de emprego e renda.