Consumidor exige bom atendimento No ano passado, o Procon-SP realizou 290 mil atendimentos em relação aos serviços de atendimento ao consumidor das empresas. Em 26 mil foram abertos processos e, destes, 71% tiveram as reclamações atendidas após a audiência. A diretora de Atendimento do Procon-SP, Maria Lumena Sampaio, diz que há uma evolução nesse serviço, mas as empresas ainda precisam de um melhor desempenho para que o consumidor seja, de fato, respeitado. Um dos pontos que não agrada o consumidor é o atendimento pessoal por meio de gravação. De acordo com Maria Lumena, o brasileiro gosta do atendimento pessoal. As reclamações por meio de carta também não são atendidas com eficiência. Segundo ela, quando se envia uma carta com a reclamação do cliente, não é raro ela se perder de um departamento para outro. A falta de cuidado é demonstrada por respostas evasivas e padronizadas ou pelo descaso do problema. Outras vezes a resposta é que o erro é do consumidor. Nas audiências conciliatórias promovidas pelo Procon-SP, Maria Lumena conta que às vezes vão pessoas despreparadas e sem poder decisório. Pensando mais no cliente Quando o serviço de atendimento ao consumidor é sistematizado e a empresa desenvolve estratégias para ouvir o consumidor, as reclamações recebidas são aproveitadas em um banco de dados. Assim, é possível, por exemplo, tirar proveito das informações para criar campanhas de aproximação com o consumidor ou redesenhar embalagens. Segundo Maria Lumena, a grande diferença está entre o serviço "de fachada" e o que realmente faz parte da política da empresa. Outro aspecto que mostra a seriedade do serviço é a proporção do retorno que o cliente recebe, em alguns casos, superior ao prejuízo. "Mas o consumidor percebe quando está sendo mais comprado do que ressarcido", adverte.