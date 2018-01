Consumidor fica 10 dias na fila para liquidação em loja de departamento O Magazine Luiza realiza sábado, a partir das 5 horas, a tradicional liquidação de estoques nas 127 lojas da rede espalhadas pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. Será a décima grande liquidação da rede. Os produtos serão vendidos com descontos de até 70%. Consumidores já reservavam lugar hoje à tarde em frente à loja de Sorocaba. Em Campinas, compradores estão na fila desde o dia 26. No ano passado, o faturamento com a liquidação chegou a R$ 13 milhões. Já o hipermercado Carrefour registrou aumento de 20% no movimento das duas lojas instaladas em Sorocaba no primeiro dia da promoção, iniciada hoje. Cerca de 5 mil produtos estão com descontos de até 30%. A promoção vale para as 79 lojas da rede e vai durar até o fim dos estoques. Na rede de hipermercados Extra, a liquidação vai até o dia 5 e a redução de preços chega a 60% em alguns itens. As lojas do Esplanada Shopping e do centro comercial de Sorocaba também iniciaram liquidações.