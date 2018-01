Consumidor: fique de olho nas tarifas O preço das tarifas dos serviços públicos - água, luz e telefone - pode subir caso os bancos se neguem a efetuar o recebimento dessas contas. A afirmação é de Maria Inês Fornazaro, diretora da Fundação Procon-SP, órgão da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de S. Paulo. "Vamos acompanhar de perto o assunto e não vamos permitir conseqüências abusivas para o consumidor", afirma. Na sexta-feira, o presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Roberto Setúbal, declarou em São Paulo que os bancos podem se negar a receber essas contas porque as concessionárias não querem pagar os custos da operação financeira do recebimento. Atualmente, as operadoras pagam cerca de R$ 0,80 por boleto no caixa e aproximadamente R$ 0,40 no débito automático. O custo da operação é de R$ 1,06 por boleto de cobrança. Setúbal chegou a afirmar que as concessionárias devem procurar soluções como contratos com farmácias, lotéricas, padarias, supermercados e correios. Débito em conta não é a melhor alternativa para o consumidor Uma das soluções que as concessionárias têm apontado é que as contas sejam pagas por débito automático, pois o custo dessa operação é menor para o banco. De acordo com a diretora do Procon, essa alternativa não atende a todos os consumidores, pois nem todos possuem conta corrente em bancos. "Ninguém pode sentir-se obrigado a abrir uma conta para resolver um problema entre as concessionárias e os bancos", afirma. Uma conta corrente tem custos de manutenção. Isso envolve tarifas de extrato, talão de cheque, cartão para saque etc. No final, o consumidor terá uma despesa mensal fixa que vai encarecer ainda mais seu orçamento.