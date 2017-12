Consumidor gasta mais com encargo financeiro A recente alta dos juros e das tarifas públicas deverá pesar ainda mais no orçamento das famílias de menor renda nos próximos meses. No primeiro semestre deste ano, quando os juros ainda não estavam em rota ascendente e as tarifas não tinham sido aumentadas, os consumidores da cidade de São Paulo destinavam, em média 27,3% do orçamento com encargos financeiros de lojas, de bancos e do cartão de crédito. Esse porcentual superou as despesas médias com habitação (24,41%) e alimentação (23,75%). As tarifas responderam no período por 4,2% dos dispêndios. Isso é o que mostra uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac) que ouviu 1.235 consumidores classificados em cinco faixas de renda. Segundo o vice-presidente da entidade, Miguel Ribeiro de Oliveira, a fatia dos juros e das tarifas no total dos gastos será maior no segundo semestre. Em contrapartida, os gastos com vestuário, alimentação, saúde e despesas pessoais, educação, leitura, recreação e despesas diversas (bebidas, cigarros e jogos) deverão recuar, prevê. "O consumidor vai reduzir as despesas com outros itens para compensar o maior dispêndio com os juros e as tarifas." Baixa renda De acordo com a pesquisa da Anefac, os encargos financeiros respondem pela maior fatia dos gastos em todas as faixas de renda pesquisadas no espectro de R$ 180 a R$ 9 mil mensais, superando as despesas com alimentação e habitação. Apenas para os consumidores com renda mensal acima de 50 salários mínimos (R$ 9 mil), os custos financeiros tiveram participação menor, de 18,25%, perdendo para alimentação (28,13%) e habitação (22,24%). Já o maior peso dos juros foi registrado para quem ganha menos, entre R$ 180 e R$ 900 por mês (32,23%). Oliveira explica que a população de baixa renda depende mais do crédito para complementar o orçamento e, por isso, o peso dos encargos financeiros é maior no gastos