Consumidor já paga caro no crédito; impacto da Selic é reduzido A Anefac - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade - considerou inoportuna, desnecessária e equivocada a elevação da Selic, a taxa básica de juros da economia, anunciada hoje pelo Banco Central. A Selic passou de 17,75% ao ano para 18,25% ao ano. Segundo a Associação, esta alta tem um efeito muito pequeno nas operações de crédito ao consumidor. Este fato, segundo a Anefac, ocorre uma vez que existe um deslocamento muito grande entre a taxa Selic e as taxas cobradas ao consumidor que, na média da pessoa física, atingem 148,00% ao ano provocando uma variação de mais de 730,00% entre as duas pontas. Em algumas financeiras em linhas de empréstimo pessoal estas taxas chegam a atingir mais de 1.650,00% ao ano. Veja na tabela abaixo, como podem ficar os juros ao consumidor com a elevação da Selic em 0,5 ponto porcentual: Linha de crédito Taxas Atuais Novas taxas Mensal Anual Mensal Anual Juros comércio 6,06% 102,59% 6,10% 103,51% Cartão de crédito 10,10% 217,28% 10,14% 218,67% Cheque especial 8,35% 161,79% 8,39% 162,95% CDC bancos 3,84% 57,17% 3,88% 57,90% Empréstimo Pessoal bancos 6,21% 106,06% 6,25% 106,99% Empréstimo pessoal financeiras 12,65% 317,61% 12,69% 319,40% Taxa média 7,87% 148,20% 7,91% 149,31%