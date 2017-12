Consumidor: juros devem continuar altos O Banco Central reduziu hoje a taxa de juros básica - Selic - de 17,5% para 17% ao ano. O movimento era esperado desde o dia 20 de junho, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa em um ponto porcentual. Nos últimos dias, porém, os analistas começavam a acreditar que a redução só viria no dia 18, quando o Copom se reúne novamente. Apesar do significativo corte de juros - 1,5 ponto porcentual em menos de um mês -, o consumidor tem pouco a comemorar. As taxas para o crédito ao consumidor ainda estão muito altas. E este novo recuo de 0,5 ponto percentual não deve alterar muito este quadro. Para se ter uma idéia, basta comparar as taxas pagas pelos bancos nos investimentos, com os juros cobrados dos clientes nas linhas de crédito. Nos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) - um dos títulos usados por instituições financeiras para captar dinheiro junto aos investidores - os bancos pagam juros de 16,28% ao ano para grandes quantias, em investimentos de 31 dias. Na outra ponta, as instituições chegam a emprestar dinheiro para os clientes a taxas de 236,83% ao ano nas operações de cheque especial. Veja a tabela do Procon com juros de 14 instituições financeiras no link abaixo. Negocie suas dívidas e programe suas compras para pagar menos juros O pagamento de dívidas em um mercado com juros tão altos dificulta a quitação do valor total do empréstimo. Uma das opções do consumidor é trocar dívidas em cheque especial e cartão de crédito - que apresentam os maiores juros entre as linhas de crédito - por outras com juros mais baixos, como o crédito pessoal. Nas compras, a melhor opção é o pagamento à vista. Veja mais informações no link abaixo, na cartilha de Compras. Caso isso não seja possível, o melhor a fazer é quitar a dívida no menor prazo possível. Isso porque os juros tendem a ser menores para prazos mais curtos. Além disso, o risco de não ter dinheiro para pagar a dívida é menor.