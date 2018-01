Mudança de hábitos do consumidor reduz empregos no varejo dos EUA

NOVA YORK - As lojas de varejo dos Estados Unidos estão cortando empregos no ritmo mais elevado em sete anos, evidência de uma mudança aparentemente inexorável.

Houve 60,6 mil demissões nos últimos dois meses. E elas têm menos a ver com a saúde do consumidor norte-americano e mais com as mudanças de hábitos de compra. Na era da Amazon, lojas tradicionais como Jc. Penney e Macy's aceleraram o fechamento de lojas e estão com cada vez menos funcionários.

Os cortes no setor são relativamente pequenos frente à economia do país como um todo. Mas para os americanos buscando uma porta de entrada no mercado de trabalho, a notícia é um obstáculo. Contratos em lojas de comércio representam um terço dos primeiros trabalhos de jovens nos Estados Unidos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As lojas físicas representam atualmente 10,9% da mão de obra ocupada, ante 11,6% em 2000, diz Michael Niemira, diretor da empresa de pesquisa The Retail Economist.

"(A redução) é principalmente por conta do impacto das vendas online e da forma como os consumidores estão comprando, de maneira muito diferente do que no passado", disse Niemira. "É difícil para a indústria ir bem consistentemente". / AP