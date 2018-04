Consumidor nem sempre ganha com as fusões A onda frenética de fusões e aquisições que varreu o País desde 1994 mudou a cara de muitas empresas nacionais, que melhoraram os níveis de eficiência, sinergia e rentabilidade. Benefícios, porém, nem sempre chegam à vida do consumidor final, contrariando a lógica da economia eficiente, em que os cidadãos dispõem de maior variedade de produtos pelos menores preços possíveis. Mas se existem setores nos quais a guerra da concorrência provoca queda no preço dos produtos, há também segmentos que registram aumento de custo para o consumidor. A professora de Economia da Universidade de São Paulo (USP), Elizabeth Farina, explica que impactos positivos ou negativos são decorrentes do grau de concentração do mercado. "Quanto menor a concorrência, maior os prejuízos para os consumidores, e vice-versa", afirma. Um exemplo é o mercado de cervejas, cuja competitividade foi reduzida com a criação da Ambev - empresa resultante da fusão das três principais marcas do País (Skol, Brahma e Antarctica). A falta de um competidor potencialmente forte no segmento resultou em aumento de preço do produto em cerca de 30%. Mas a situação ainda poderá ser revertida, acredita o governo. A esperança baseia-se no reestabelecimento da concorrência com a compra da cervejaria Kaiser pela empresa canadense Molson, contribuindo para a queda dos preços das cervejas no Brasil, afirma o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), João Grandino Rodas. Escaldado com o caso da Ambev, o órgão tenta evitar novos prejuízos ao consumidor e à ordem econômica. No fim do mês passado, suspendeu o andamento da operação de venda da Chocolates Garoto para a Nestlé, até que o tema seja julgado. Segundo especialistas na área de concorrência, a decisão foi a mais acertada. As duas empresas, juntas, dominariam 66,5% do mercado de "sortidos e variados", o que poderia eliminar a concorrência em um segmento. Outro argumento para barrar a transação são as dificuldades para entrada de novas empresas no mercado. O advogado José Del Chiaro explica que não é possível manter a competitividade do setor apenas com a importação de produtos, por causa de limitações no sistema de distribuição. E há, ainda, o paladar dos brasileiros em relação aos chocolates. Ele explica que as marcas tradicionais do segmento, como os bombons Sonho de Valsa, Serenata do Amor e Batom, por exemplo, têm a fidelidade do público. "Além disso, uma marca leva aproximadamente dez anos para ser consolidada; as novas empresas estão começando a entrar no País somente agora." A professora Elizabeth frisa, porém, que segmentos fragmentados, com empresas pequenas que não exploram a economia de escala, também acabam prejudicando o consumidor, pois não têm capacidade e espaço para redução de preços e melhora da qualidade dos produtos e serviços. Na opinião dela, hoje não existe nenhum setor no Brasil que esteja exageradamente concentrado. O sócio da área Antitruste da Machado & Meyer, Eugênio da Costa e Silva, argumenta ainda não ser proibido uma empresa dominar o mercado, o que é contra a lei é o ato ilícito da concorrência. Briga explícita Mas não é em todos os casos que fusões e aquisições causam prejuízos ao consumidor. No setor de varejo, por exemplo, o processo tem trazido muitos benefícios. As últimas aquisições, explicam os especialistas, provocaram enorme competitividade entre os supermercados, que reduziram preços para manter as margens de lucros. Na semana passada, por exemplo, as redes Extra, do grupo Pão de Açúcar e a francesa Carrefour travaram uma verdadeira briga pela preferência do consumidor. Nos anúncios veículados pelo Extra, a empresa explicitava que quem encontrasse "algum produto anunciado pelo concorrente Carrefour com um preço menor do que o praticado em suas lojas, receberiam, na hora e em dinheiro, dez vezes o valor da diferença". A condição somente é válida para ofertas anunciadas pela empresa francesa em TV e jornais. A concorrência acirrada entre os supermercados já vem de algum tempo. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), José Simão Filho, a concentração nesse segmento tem fortalecido as empresas, possibilitando desenvolvimento tecnológico e alteração de preços. Ele destaca que a evolução de 47,57% no preço da cesta básica de 1994 até hoje ficou bem abaixo do IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 113,31%, e pelo IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de 177,05%. Mas para o sócio diretor da Consultoria Exceler, Rogério Daudt, na média é difícil dizer se há queda nos preços. As redes podem ganhar mais em um produto e perder em outro. De qualquer maneira, avalia, as fusões dão mais poder de compra ao segmento. "A concentração, em determinados casos, melhora a logística, otimiza estoques e minimiza custos, mas é preciso ter controle", afirma o coordenador-geral do IPC da Fipe, Heron do Carmo. Além disso, afirma o professor em finanças da FEA/USP e diretor da ABM Consulting, Alberto Borges Matias, as fusões de grandes supermercados acabam inserindo as empresas na área financeira, com a criação de cartões de crédito e crediários. "É um banco disfarçado de loja, em que o grande ganho é financeiro." De qualquer forma, a tendência é que haja novas aquisições neste segmento, cujo alvo serão empresas de médio porte, afirma Simão Filho. Segundo ele, entre 1994 e 2000, o aumento do número de lojas chegou a 63%; o faturamento, 93,7%; e o número de empregos, 8%. Este último item, entretanto, ainda causa muitas discussões no mercado. Junto com a economia de escala adquirida com as fusões e aquisições, surgem os "enxugamentos" no quadro de funcionários, principalmente nas áreas administrativas, de transporte e segurança. Mas, em determinados casos, isso pode ocorrer apenas num primeiro momento, diz Daudt, da Exceler. "No médio prazo, a tendência é aumentar o número de postos de trabalho." Para ele, as fusões proporcionam desenvolvimento e, conseqüentemente, novos empregos. A mesma opinião é compartilhada pelo sócio da KPMG Corporate Finance, André Castello Branco. "A situação apenas é diferente em aquisições de empresas públicas, que quase sempre estão inchadas." Isso ocorreu nas companhias privatizados pelo governo, como é o caso do setor de telecomunicações. Nessa área, no entanto, os resultados foram de grande melhoria para o consumidor, que recebia um serviço de alto custo e ruim, afirma Castello Branco. "Pelo menos, hoje o mercado pode contar com uma variedade maior de produtos." De acordo com estudos da Exceler, as fusões e aquisições devem movimentar este ano mais de US$ 400 milhões. Em 2001, os negócios somaram US$ 353 milhões no Brasil, dos quais US$ 157 milhões em São Paulo e US$ 43 milhões no Rio.