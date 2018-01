Consumidor no RJ retoma otimismo O consumidor da região metropolitana do Rio de Janeiro retomou o otimismo em julho, segundo avaliação da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), em sua pesquisa sobre o tema. De acordo com a instituição, o Índice de Expectativa do Consumidor subiu 5,48% em julho, saindo dos 94,92 pontos em junho para 100,12 pontos em julho, ultrapassando a marca do otimismo (que é acima de 100 pontos). Na comparação com igual mês do ano anterior, a elevação em julho do indicador foi de 20,89%. Em comunicado, o coordenador do Núcleo Econômico da Fecomércio-RJ, João Carlos Gomes, esclareceu que "a melhora gradual do mercado de trabalho está proporcionando resultados positivos para uma variável importante no componente das expectativas, a massa salarial". De acordo com a Fecomércio, os dados positivos foram generalizados em julho. Embora posicionados abaixo dos 100 pontos, o indicador de Situação Financeira Presente subiu 4,66% fechando o mês em 90,76 pontos, ante os 86,72 pontos de junho; já o indicador Expectativa Financeira subiu 6,17%, registrando 109,48 pontos, em relação aos 103,12 pontos de junho. A instituição informou ainda que, por faixa de renda, tanto os consumidores na faixa acima de 20 salários mínimos mensais quanto aqueles com renda inferior a oito salários mínimos apresentaram alta em seus Índices de Expectativa. Perspectivas Gomes informou ainda no comunicado que "para os próximos meses acreditamos que o otimismo continuará em alta. Deve contribuir para isso um clima mais ameno, favorecendo a estabilidade dos preços dos alimentos e a manutenção da inflação em níveis baixos. Além disso, temos a favor as reduções de preço das commodities agrícolas e o baixo repasse do setor siderúrgico do atacado para o varejo."