Consumidor pagará conta do modelo energético Está em vigor desde o início do mês o regime de bandeiras tarifárias na energia elétrica. Pelas novas regras, a cada 100 KWh consumidos, os usuários pagarão um adicional em caso de uso intensivo de energia térmica, cuja produção custa bem mais do que a da energia hidrelétrica, ainda predominante. Neste início de ano, é um peso a mais sobre o orçamento das famílias, já onerado pelo impacto sazonal do IPVA e do IPTU, pelo reajuste das mensalidades escolares e pela reposição de custos que não incidiram, no último biênio, sobre as tarifas de ônibus e sobre os preços administrados dos derivados de petróleo, a começar da gasolina e do óleo diesel.