Consumidor paulista está mais otimista A aprovação da população ao governo Lula, associada à queda do dólar e do risco Brasil e ainda a melhora do cenário internacional estão contribuindo para a retomada do otimismo do consumidor paulista. O índice da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP) que mede a intenção de consumir da população, o IIC, apresentou em junho o nível mais alto desde março de 2001. Medido em uma escala de 0 a 200 pontos, o IIC ficou em 109,83, o que significa 5,34% mais que em maio e 9,31% superior a junho de 2002. De acordo com avaliação da Fecomercio, este é o primeiro mês que o aumento do otimismo, já observado em meses anteriores, começa a se refletir em intenção de compra. O porcentual de entrevistados que diz não ter interesse em adquirir bem durável nos próximos 12 meses caiu de 52,87% em maio para 45,11% este mês. O cenário político tem peso preponderante, segundo a entidade, em razão das reformas. O Índice de Intenções Futuras, um dos componentes do IIC e que corresponde a 60% do índice, apresentou alta de 5,57% em relação a maio e de 34,09% na comparação com junho do ano passado.