Consumidor pode pagar contas em farmácias e postos O Pague e Pronto, rede alternativa para recebimento de contas de água, luz e telefone, apresenta uma novidade para o consumidor. Quem visitar a Rua L, estandes 20 e 22, da Fenasoft, poderá conferir o sistema que permite o pagamento, em dinheiro ou cheque, de contas de consumo em estabelecimentos alternativos como farmácias, supermercados, postos de gasolina e outros. Para o consumidor, uma das maiores vantagens deste sistema é a possibilidade de fazer pagamentos nos horários de funcionamento das lojas credenciadas, inclusive em finais de semana e feriados. Além disso, o usuário não precisa mais ficar horas e horas na espera em filas de bancos apenas para efetuar pagamento de contas. Os agentes credenciados contam com assistência técnica, operacional e assessoria de marketing. Além disso, recebem um seguro para cobertura dos valores recebidos. Atualmente, existem 3500 postos de recebimento, em mais de 900 cidades localizadas em 22 estados do País. Isso eqüivale a mais de três milhões de pagamentos mensais. As concessionárias controlam os pagamentos por meio de um software que o Pague e Pronto instala gratuitamente no estabelecimento credenciado. O programa realiza o processamento das informações e da coleta das contas. Os agentes devem realizar, diariamente, a transferência de informações das contas debitadas, que é feita através de uma simples linha discada. Porém, o dinheiro recebido só é depositado na conta da concessionária no dia seguinte. Esse modelo de negócio reduz os custos das operações, uma vez que as tarifas são menores que as praticadas pelo mercado financeiro.