Consumidor pode pedir revisão quando quiser Os consumidores que quiserem pedir a revisão da meta de racionamento de energia elétrica poderão fazê-lo a qualquer tempo, por meio de carta registrada, ou qualquer outro meio que a distribuidora puser à sua disposição para essa finalidade. É o que prevê uma resolução da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) divulgada hoje. As distribuidoras, segundo a resolução, deverão responder aos pedidos de revisão de meta no prazo máximo de 21 dias a partir do recebimento da solicitação. Os consumidores terão que apresentar à distribuidora documentos que comprovem as condições excepcionais ou atípicas de consumo de energia. O texto da resolução diz ainda que será obrigatório o corte de fornecimento de energia dos consumidores que não cumprirem a meta e que apresentaram pedido de revisão com intenção "meramente protelatória ou manifestamente improcedente". O corte, nesse caso, será feito no prazo máximo de 48 horas contadas do recebimento da comunicação de indeferimento do pedido de revisão de meta, segundo o texto da resolução.