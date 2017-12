Consumidor pode recorrer da revisão da meta O consumidor que pediu a revisão da meta de consumo e teve seu pedido negado pela distribuidora no Estado de São Paulo poderá recorrer desta decisão na Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE). Para tanto, basta enviar à Comissão, pelo correio, a carta que recebeu da empresa com a cópia dos documentos e os motivos da revisão - casos excepcionais, mudança de endereço etc. Também será possível recorrer na própria distribuidora. Um exemplo é a Bandeirante Energia. Até o final deste mês, os clientes da empresa podem enviar cartas reiterando o pedido de revisão e anexando a cópia dos documentos para provar o pedido, junto com a carta enviada pela empresa negando a revisão. Mais da metade das revisões analisadas A Bandeirante recebeu até ontem 102 mil cartas com pedido de revisão da meta de consumo. Deste total, mais da metade já foram respondidas, sendo que 61% delas tiveram o pedido aceito. Os números são parciais, já que o prazo para enviar as cartas venceu na última segunda-feira (16) e as cartas continuam chegando. De acordo com informações da empresa, se o consumidor não concordar com a resposta da distribuidora, poderá enviar uma nova carta, reiterando o pedido, até o final deste mês. Entre 4 de junho e 16 de julho, a Light recebeu 184.110 solicitações para revisão da meta, o que representa 5,4% do total de clientes atendidos pela empresa. Até o final da manhã de ontem, já haviam sido analisadas cerca de 100 mil solicitações. Desse total, 56% foram consideradas procedentes, 34% improcedentes e os outros 10% estão pendentes, aguardando documentação dos clientes. Cartas à CSPE O recurso para quem teve a revisão da meta de consumo negada deve ser enviado à Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE), na rua Bela Cintra, 847, 13º andar, Cerqueira César, CEP 01415-000, SP. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800-555591.