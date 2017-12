Consumidor poderá consultar processos contra empresas O consumidor vai poder acompanhar via internet o andamento de processos contra empresas registrados nos Procons de todo o País conveniados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), do Ministério da Justiça. O acesso às informações se tornou possível com o desenvolvimento de uma nova ferramenta (programa) integrada ao Sindec. Inicialmente, a novidade entrará em funcionamento no Procon de Goiás, podendo ser levada a outros Estados que fazem parte do sistema. O Sindec é um sistema informatizado que integra em rede as bases de dados usadas pelos Procons. Atualmente utilizam o sistema os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Tocantins, Pará, Acre, Bahia, Paraíba, Goiás e Mato Grosso.