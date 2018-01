Consumidor premiado gasta R$ 25 mil em 19 minutos Dezenove minutos e cinco segundos. O tabelião Evaristo Anésio de Melo, de 58 anos, só precisou desse curto espaço de tempo para "torrar" R$ 25 mil no Shopping Pátio Higienópolis, na tarde de hoje, sob olhares espantados de lojistas e consumidores. Ele foi um dos 10 primeiros sorteados da promoção R$ 25 mil para Gastar em Uma Hora da MasterCard Brasil. "Assim que soube que tinha sido premiado, comecei a correr lojas e escolher todas as coisas que não teria coragem de comprar", contou Melo, que foi sorteado porque pagou, com cartão de crédito, uma tomografia feita pela esposa e não coberta pelo plano de saúde. Com uma agilidade que surpreendeu os mais de dez funcionários da MasterCard que o acompanharam, o tabelião entrou em duas lojas de eletrodomésticos e uma joalheria e comprou aparelhos de TV, som e DVD, celular, lava-roupas, fogão, computador e jóias. A insuspeita voracidade de seu Evaristo nas compras ficou evidente na primeira escolha: uma TV de R$ 5.849, escolhida em 26 segundos. As jóias para a mulher e a filha custaram R$ 4.180. No fim, ainda barganhou desconto de R$ 54 no aparelho de som, para não ultrapassar o limite do prêmio. No total, 1.375.404 usuários de cartão de crédito se inscreveram na promoção, que terá 50 sorteados. "Na verdade, foram mais de 20 milhões de inscrições, já que cada R$ 25 em compras no mês de dezembro dava direito a um cupom. Isso dá idéia do reconhecimento da campanha, que foi definida a partir de pesquisas de opinião", explica o vice-presidente de Aceitação da MasterCard, Henrique Capdeville. Além das compras, cada sorteado recebe também um Chevrolet Meriva zero quilômetro.