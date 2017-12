Consumidor procura leilões de veículos Os leilões de veículos - que reúnem automóveis, caminhões e motocicletas recuperados por seguradoras ou usados no resgate de dívidas de financeiras e bancos - atraem um número cada vez maior de pessoas. Embora os leilões oficiais sejam, de acordo com a legislação, eventos abertos ao público em geral, a participação nos pregões costumava se restringir a donos de lojas especializadas e de oficinas. De acordo com o leiloeiro José Eduardo Sodré Santoro, o consumidor leva vantagem sobre o revendedores, porque não precisa se preocupar em pagar um preço que seja suficientemente baixo para lucrar com a comercialização do veículo. De acordo com o leiloeiro, os veículos que mais atraem quem quer um carro para uso próprio são os importados, pois seus preços são considerados altos demais pelos revendedores. Para os profissionais do ramo de revenda de carros, a concorrência com os consumidores acaba exigindo maior cuidado nas avaliações. "Costumamos ir a 32 leilões por mês, em média, mas está difícil conseguir bons lucros nos carros", diz Paulo Perazzi, sócio em uma empresa que reforma carros batidos para revendê-los. "As pessoas acabam se empolgando e dando lances muito altos." Os carros batidos - ou sinistrados, no jargão das seguradoras - continuam sendo mais procurados por donos de oficinas e funilarias, que têm mais facilidade em realizar os consertos. Para não fazer feio no primeiro arremate, os iniciantes nos leilões podem checar com antecedência fotos e informações sobre os lotes nos editais publicados em jornais e nas home pages dos leiloeiros. No dia do leilão, convém chegar mais cedo para avaliar de perto o lote pretendido, de preferência com o auxílio de um bom mecânico. Na hora da disputa, é imprescindível ter em mente o valor máximo a oferecer pelo lote, para não se entusiasmar no momento do leilão, e depois se arrepender por um mau negócio.