Consumidor quita dívidas para voltar a comprar O consumidor está procurando regularizar as dívidas em atraso para poder voltar a comprar a prazo no Dia das Mães. Isso é o que indicam os dados divulgados pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Na primeira quinzena deste mês, 101.223 consumidores inadimplentes procuram o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) para renegociar as dívidas, um volume 42,6% maior em relação a abril de 2001. No mesmo período, a entidade contabilizou acréscimo de 23,2% no número de carnês com prestações atrasadas acima de 30 dias. Na avaliação do presidente da ACSP, Alencar Burti, as estatísticas indicam uma tendência de redução da inadimplência do consumidor. Essa tendência já está sendo sentida pelas grandes redes. A Lojas Riachuelo, por exemplo, o calote que chegou a 5% dos créditos a receber em maio de 2001, hoje está em 4%. Segundo o vice-presidenteda rede, Flávio Rocha, a tendência é de que esse movimento se acentue nos próximos meses. A expectativa de que o Banco Central volte a reduzir os juros básicos, hoje em 18,5% ao ano, ainda hoje, leva o comércio a apostar em um cenário de vendas em alta e inadimplência em queda, reforçando assim os prognósticos de uma virada no mês que vem. A recuperação das vendas começa a se refletir na melhora da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo detectou sinais de que a atividade anda em ritmo mais acelerado neste mês. A arrecadação ainda terá uma queda de 2% em abril, mas bem melhor do que a retração de 8% do mês anterior.