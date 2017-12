Consumidor recebe informe com as cotas Faltam quatro dias para o racionamento de energia começar e a Eletropaulo já começou a enviar, desde ontem, as cartas informando as cotas de consumo para seus 4,6 mil milhões de clientes em 24 municípios. Se alguém não receber a carta, não é necessário comparecer às agências da Eletropaulo. Segundo a Assessoria de Imprensa da empresa, as informações sobre a redução do consumo também serão impressas nas contas de energia. A Eletropaulo também vai oferecer um serviço telefônico de atendimento (call center) para atender as dúvidas sobre as cotas e os problemas relacionados ao racionamento. Segundo o vice-presidente da Eletropaulo, Cyro Bocuzzi, serão 400 pessoas para o atendimento pelo call center. O serviço estará disponível a partir de 4 de junho pelo telefone 0800-7712393. Este telefone também vale para pessoas que precisam manter o fornecimento inalterado por problemas de saúde, por exemplo. Nesse caso, a solicitação também pode ser feita pelo telefone 0800-196196 ou nas agências. Campanha Os consumidores também receberão em casa cartilhas com dicas de economia de energia. No site da empresa (veja link abaixo) há um link específico sobre racionamento. Nessa área, há uma cartilha virtual, dicas, um simulador de consumo de eletroeletrônicos e legislação. Veja também mais informações na Cartilha de Racionamento no link abaixo.