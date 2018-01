Consumidor tem até ano que vem para pedir tarifa social Os consumidores de baixa renda têm até o dia 28 de fevereiro de 2007 para comprovarem sua inscrição no cadastro único dos programas sociais do governo federal e assim poderem obter o benefício de tarifa social para energia elétrica. A informação foi dada hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), complementando que o benefício é 65% mais barato que a tarifa normal. Além dos critérios de participar de outros programas sociais, esse consumidor precisa ter um consumo anual entre 80 kW/h a 220 kW/h. A prorrogação aprovada pela Aneel foi solicitada pelo Ministério de Minas e Energia. Atualmente, mais de 17 milhões de unidades consumidoras são beneficiadas com a tarifa de energia de baixa renda, no País. Aquelas unidades que consomem até 80 kW/h são incluídas automaticamente no programa da tarifa social. O prazo inicial para a comprovação terminaria dia 28 deste mês.