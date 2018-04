Consumidor terá orientação gratuita neste feriado Consumidores poderão realizar reclamações e receber orientações gratuitas durante o feriado. A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania vai realizar o projeto "Cidadania Para Todos", durante a festa do dia do trabalhador, amanhã, na praça Campo de Bagatelle, Santana, zona Norte de São Paulo. Técnicos da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, estarão atendendo os consumidores das 8 às 16 horas. Os trabalhadores também poderão contar com o auxílio de advogados da Secretaria de Justiça, que estarão prestando assistência jurídica e divulgando informações sobre direitos humanos e prevenção do uso de drogas. Técnicos do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP) colocarão à disposição do público uma balança eletrônico para pesar embalagens de produtos.