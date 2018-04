Consumidor usa FGTS para saldar dívidas Com o dinheiro dos expurgos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no bolso, o consumidor correu para saldar dívidas e limpar o nome no mercado. Só em julho, período em que o governo começou a fazer o pagamento das parcelas de correção do saldo do FGTS referente aos Planos Verão e Collor I, o número de inadimplentes que conseguiram renegociar ou quitar seus débitos aumentou 37,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O ritmo em agosto não diminuiu. Na primeira quinzena, o crescimento foi de 38,5%. A expectativa dos varejistas é de que, livre de pendências financeiras, o consumidor se anime e volte a se endividar no último trimestre, período em que as vendas chegam a responder por 40% do faturamento anual do setor. Uma pesquisa da própria ACSP aponta para essa possibilidade. De um universo de 825 pessoas entrevistadas no período de 7 a 9 de agosto, 47% disseram que o objetivo principal é o pagamento de dívidas antigas, mas 27% afirmaram que vão usar o dinheiro extra do FGTS para fazer novas compras. Calcula-se que a reposição dos saldos das contas do Fundo deverá injetar R$ 11,5 bilhões na economia até dezembro.