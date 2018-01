Consumidores estão insatisfeitos com telefonia Os problemas dos consumidores com os serviços prestados pelas empresas de telefonia continuam no topo do ranking de atendimento da Fundação Procon de São Paulo, cujos dados estatísticos do ano passado mostram um volume de 32.401 consultas e 10.299 reclamações contra o setor. Os principais problemas que chegaram ao Procon-SP se referem à qualidade dos serviços e cobranças indevidas. No balanço anual realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a área de telefonia ficou em segundo lugar, perdendo apenas para os planos de saúde. Foram 1.699 reclamações contra as empresas de telefonia, 19,81% mais do que as 1.418 queixas registradas no ano de 2001. De acordo com Sônia Cristina Amaro, assistente de Direção do Procon-SP, a maior parte das consultas e reclamações dos consumidores é sobre algum tipo de cobrança. Ela conta, por exemplo, o caso de uma empresa de telefonia que mandou carta para os consumidores, com cobrança de débito retroativo, mas não especificava a que período se referia a conta e já estabelecia a data de pagamento. Como recebeu várias reclamações sobre esse assunto, o Procon-SP entrou em contato com a operadora e esta cancelou a cobrança. Sônia explica que é preciso ficar atento à cobrança de débito retroativo porque a legislação estabelece prazos para que isso seja feito: se a ligação for local, o prazo para cobrança é de 90 dias; se for de longa distância, 150 dias. Ela acrescenta que a legislação até permite a cobrança depois desse período, mas é preciso negociar o parcelamento e não pode haver acréscimo de encargos. Em relação ao pagamento de débitos atrasados com cobrança que não seja retroativa, o entendimento da assistente do Procon-SP é de que é permitida apenas a aplicação de multa de 2%, mais 1% de juros de mora ao mês ou parcela de mês. No entendimento de Marcos Diegues, advogado do Idec, a operadora até pode cobrar correção monetária pela variação de índice de preços, desde que isso esteja previsto em contrato. O problema é que os consumidores não recebem contratos das empresas de telefonia para saber de fato quais são os serviços contratados (ver reportagem ao lado). Diegues diz ainda que a maioria das reclamações que chegam ao Idec se refere a cobrança indevida. São de consumidores que não reconhecem as ligações que estão sendo cobradas. É por isso, diz o advogado, que há cerca de seis meses o instituto entrou na Justiça com uma ação civil pública pedindo que as empresas discriminem os pulsos nas contas telefônicas. Sobre a posição de destaque em rankings de órgãos de defesa do consumidor, a Telefônica do Estado de São Paulo diz que é preciso levar em conta que nenhum outro setor registrou nos últimos anos expansão tão acentuada quanto o de telecomunicações. Com isso, explica, foi incorporado um contingente elevado de usuários que não estava habituado a utilizar serviços de telecomunicações.