Consumidores podem pagar mais pela energia Os consumidores de energia elétrica do País deverão pagar a conta do déficit das concessionárias privadas e públicas do setor. A proposta das empresas, que está em estudos, seria um reajuste anual médio de 10% pelos próximos cinco anos. O resultado desse tarifaço serviria para recuperar a dívida do setor elétrico que deve fechar este ano entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões. O presidente da Câmara Brasileira dos Investidores de Energia Elétrica, Roberto Procópio Lima Neto, disse que seria necessária, além desse porcentual, uma política de aumento de tarifas por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que recuperasse os custos das concessionárias. "Desde 1999 a Aneel não autoriza o repasse para as tarifas dos custos não gerenciáveis." Segundo Lima Neto, o grupo de trabalho que trata do tema deve apresentar uma solução dentro de 15 dias. A equipe é comandada pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Francisco Gros.