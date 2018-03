Consumidores podem ser compensados em conta por blecautes

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quer que os consumidores paguem menos conta de luz, quando a distribuidora que o atende estourar os limites toleráveis de interrupção no fornecimento de energia. A diretoria da Aneel discutirá amanhã uma mudança nas regras atuais, no que se refere a punições às distribuidoras para o caso de blecautes. Se aprovada, a medida entrará em vigor em 1º de janeiro de 2010.

Hoje as empresas precisam atingir metas mensais, trimestrais e anuais mínimas de redução da frequência com que ocorrem os blecautes - que é medida por um índice chamado FEC - e outra que analisa a duração deles - medida por um índice chamado DEC. Quando não atingem essas metas, as empresas são multadas pela agência e o dinheiro é revertido para programas, como de universalização no serviço de energia elétrica, ou mesmo para o superávit primário.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que a agência propõe agora é fazer com que as empresas que excederem os limites tenham seus reajustes anuais reduzidos, fazendo com que o consumidor prejudicado com os blecautes pague menos tarifa. A agência informa que já vem analisando essa mudança desde antes do apagão, que atingiu 18 estados do País, no dia 10 de novembro, e dos seguidos blecautes ocorridos na área de concessão da Light, no Rio de Janeiro.

Ao deixar há pouco reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Centro Cultural Banco do Brasil (CNBB) , o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse que torce para que a mudança proposta pela Aneel tenha os efeitos desejados de redução dos blecautes.