Consumidores são cautelosos em compras em supermercados Pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 25, pela Telecheque, empresa de avaliação de risco na concessão de crédito em cheques, revela que os consumidores são mais cautelosos nas compras realizadas em estabelecimentos de maior necessidade, ou seja, naqueles locais onde irá voltar mais vezes. É o caso dos supermercados e farmácias. A pesquisa constata que os índices de cheques sem fundos transacionados nestes lugares estão abaixo da média nacional, assim como os indicadores de cheques fraudados e sustados. Em março, afirma a Telecheque, o índice de cheques sem fundos no País foi de 3,41%. Entretanto, nas farmácias o indicador foi de 2,31% - 32,37% inferior à média nacional. Já nos supermercados, o índice foi de 2,49% - 26,98% ante o índice médio de inadimplência do País. O vice-presidente da Telecheque, José Antônio Praxedes Neto, avalia como "natural" o consumidor priorizar cautela nestes estabelecimentos. "Com o alto endividamento do consumidor, é natural que, em certos momentos, ele opte por preservar seu poder de compra em segmentos em que certamente voltará a consumir", afirmou, em comunicado. Outros índices também foram positivos para ambos os setores, conforme atesta o levantamento da Telecheque. O indicador de fraudes, tanto nas farmácias quanto no segmento supermercadista, também ficou abaixo do índice brasileiro - de 0,16%. No setor farmacêutico, as transações com cheques fraudados representaram 0,06% do total. Nos supermercados as fraudes responderam por 0,09% do total. Quanto ao indicador de cheques sustados, as farmácias e supermercados apresentaram índices de 0,29% e 0,36%, respectivamente, enquanto o Brasil registrou indicador de 0,54%. Se nos indicadores de cheques sem fundos, sustados e fraudados, estes segmentos mostraram índices abaixo da média nacional, em parcelamento eles mostram ser opção de maior quantidade que a média. A preferência do consumidor com cheques pré-datados, em março, nas farmácias e nos supermercados superaram em 0,59% e 14,61%, respectivamente, o índice médio de compras parceladas com cheques no Brasil, que foi de 71,11% em março.