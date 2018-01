Consumidores têm expectativas melhores, diz CNI O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec), calculado com base em pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao Ibope, registrou recorde no último trimestre deste ano - desde quando começou a ser calculado, há cinco anos. O Inec do último trimestre deste ano avançou 7,9% sobre o terceiro trimestre de 2002 e 11,2% sobre o quarto trimestre do ano passado, atingindo 105 pontos. No ano passado, o ponto mais baixo do Inec foi no segundo trimestre, quando bateu em 91 pontos. Nos dois trimestres seguintes de 2001 ficou no patamar de 94 pontos e nos três primeiros trimestres deste ano em torno de 97 pontos. Segundo a coordenadora-adjunta de política econômica da CNI, Simone Saisse, o resultado está ligado a uma expressiva melhoria das expectativas dos consumidores para os próximos seis meses quanto à inflação, desemprego, renda geral e à própria renda. Os indicadores captados pela pesquisa, feita junto a duas mil pessoas entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, registraram "melhora generalizada". Em comparação ao último trimestre do ano passado, as expectativas atuais para os próximos seis meses melhoraram 35,8% no que diz respeito ao desemprego, 21% em relação à renda geral, 16,9% no quesito inflação, e 12% sobre a própria renda. Melhora da confiança reflete expectativas com novo governo O presidente da CNI, Armando Monteiro Neto (PMDB-PE), avalia que o avanço expressivo da confiança do consumidor está diretamente ligado mais às expectativas quanto ao novo governo do que com a evolução efetiva do quadro econômico. Segundo ele, os dados mostram que a população espera alguma retomada econômica, mas também demonstram preocupações sobre a inflação e a necessidade de seu controle. Segundo ele, o desemprego continua sendo ainda o maior problema da população, mas o peso relativo da preocupação com a inflação aumentou. "Este governo tem um capital político extraordinário com relação às expectativas e tudo vai depender de como nos primeiros meses o governo vai ser capaz de gerenciar a condução da política macroeconômica e as expectativas" disse Monteiro Neto. Ele disse ainda que em seis meses pode não ser possível uma reversão integral do atual quadro econômico. 60% dos brasileiros acham que ano que vem será melhor, mostra a pesquisa CNI-Ibope.