Consumo brasileiro de alumínio caiu 5,6% em 2003 A queda de 41% nas vendas de cabos de alumínio, utilizados principalmente pelo setor de energia, foi a principal responsável pelo recuo de 5,6% no consumo de alumínio no Brasil em 2003, que totalizou 677,1 mil toneladas segundo balanço preliminar da Associação Brasileira do Alumínio (Abal). De acordo com o coordenador do comitê de economia e estatística da Abal, Luís Carlos Loureiro Filho, os únicos segmentos que apresentaram crescimento em 2003 foram o de folhas, utilizado na produção de embalagens flexíveis, com 5,6%; fundição, utilizado na produção de peças, com 16,3%; e destrutivos, usados na produção de aço, com 6,5%. Segundo balanço da entidade, o segmento de chapas para latas fechou o ano com queda de 5%. O coordenador estima que a produção de latas de alumínio no Brasil somou 9 bilhões de unidades no ano passado, volume 10% menor que a produção de 2002. Outro segmento que reduziu suas vendas em 2003 foi o de extrusão, que tem o setor de construção civil o seu principal mercado, respondendo por cerca de 65%. O setor fechou o ano com queda de 6,8%. Apesar da expectativa do governo de crescimento da economia para 2004, o setor ainda mantém-se cauteloso em suas previsões. A projeção inicial é de crescimento de 3% no consumo de alumínio para este ano. Loureiro explica ainda que a projeção se baseia na expectativa de um crescimento lento da economia, reflexo dos juros altos. A previsão é de crescimento de 0,6% para o segmento de chapas para latas, de 4,6% para folhas e de 8% para o setor de extrusão. Para os setores de fundição e destrutivo, a expectativa é de crescimento de 4% e 2,9% respectivamente. Já a expectativa para o setor de fios e cabos é de manutenção dos mesmos volumes de 2003. "Novos investimentos em energia só são esperados para 2005", afirma. Segundo o executivo, com a manutenção de um mercado interno relativamente fraco em 2004, a expectativa é de que o excedente da produção seja direcionado para o mercado externo, com foco maior nos produtos semi-elaborados, como laminados, chapas, folhas e fundidos, que ano a ano vem aumentando sua participação nas exportações. Em 2003, as vendas externas de semi-elaborados somaram US$ 463 milhões, com crescimento de 34% sobre o ano anterior. A previsão para 2004 é de que as vendas desses produtos cresçam no mínimo 20%. Segundo o executivo, os Estados Unidos e a Europa são os principais mercados para os semi-elaborados de alumínio. Alumínio primário No ano passado as exportações de alumínio primário também cresceram, somando US$ 1,268 bilhão, montante 17,5% maior que o registrado no ano anterior. Os principais mercados foram a China e o Japão. No total, as exportações do setor somaram US$ 2,95 bilhões, com superávit comercial de US$ 1,749 bilhão. Em 2002 as exportações totais foram de US$ 1,686 bilhão e superávit de US$ 1,312 bilhão. Para 2004 a previsão é de um saldo comercial US$ 1,869 bilhão, com exportações de US$ 2,203 bilhões e importações de US$ 334 milhões.