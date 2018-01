Consumo: cuidado com as compras do Dia das Mães Os lojistas estão esperando um bom volume de vendas para o Dia da Mães. Reportagem de Vera Dantas apurou que a expectativa no comércio em geral é de que as vendas cresçam entre 5% e 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Os lojistas de shoppings, ainda mais otimistas, esperam crescimento de 15% das vendas em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação dos Lojistas de Shoppings (Alshop). Para o consumidor, a boa notícia é que os shoppings vão continuar investindo em promoções, com sorteios os mais diversos, de carros a jóias e até apartamentos. Mas é preciso manter o olho aberto com as promoções. A chance de ganhar num sorteio é remota. Por isso, pesquise preços e compre onde realmente estiver mais barato. Não vale trocar preço alto por uma esperança de sorteio. Crediário A expectativa do comércio é que o consumidor deve usar o cheque pré-datado e o cartão de crédito parcelado nas compras do Dia das Mães. Mas o consumidor deve tomar cuidado com as compras parceladas, porque os juros do crediário continuam muito elevados. Em abril, as taxas médias de juros no comércio estavam em 7,5% ao mês (dados Anefac). E muitos cartões de crédito estão cobrando juros acima de 10% ao mês no crédito rotativo. Também cuidado com a famosa compra "em 3 vezes sem juros", em geral paga com cheque pré-datado. Na realidade, o juro já está embutido no preço do bem. O consumidor deve pesquisar preços para verificar se a promoção do parcelamento sem juros é verdadeira ou não. Alguns bancos estão com promoção para o Dia das Mães, oferecendo empréstimos mais baratos. Mesmo assim, as taxas anualizadas estão muito caras, considerando que a inflação deve ficar na ordem de 6% este ano. O Unibanco oferece crédito com juro de 3,9% ao mês (58% ao ano), menor que a taxa normal de 4,5% na média. O Bradesco oferece taxa de 3,60% (53% ao ano). O HSBC oferece crédito a 4% ao mês (60% ao ano), abaixo da taxa normal de 4,70% ao mês.